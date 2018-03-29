النائب الصحبي بن فرج يتعرض لحملة تشويه يقودها التيار الثورجي الاسلامي المشترك

لم أكن لأردّ او أكذب أو أُعير أي إهتمام بالإشاعة لولا أنه لفت انتباهي الى أن الكذبة ليست عفوية والحملة ممنهجة وورائها مكينة محترفة
اولا، لم أكن يوما عضوا لا في مجلس بلدي ولا نيابة خصوصية ولا رئيس بلدية ، لا أريانة ولا غيرها،
وعلاقتي بالبلدية لم تتجاوز مضمون الولادة او التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل
وطبعا لا أعرف السيد خالد القبي لا من بعيد ولا من قريب
ثانيا، للامانة الصحفية منى البوعزيزي لم تذكر بتاتا اسمي في مقالها ولم تربط « موضوع بيع نائب حالي ورئيس بلدية سابق لارض بلدية الى خالد القبي ب700 مليم للمتر الواحد »حتى بصفة غير مباشرة بإسمي لا من قريب ولا من بعيد،
إسقاط إسمي على المقال يعني أنه متعمّد ولم يكن إعتباطيا
لذلك وجب التنويه
ثالثا، الصفحات التي نشرت بصفة متزامنة ال »خبر » ونسبته كذبا الى صحيفة الشروق كلها تنبعث منها رائحة التيار الثورجي الاسلامي المشترك : من نوع وينو البترول، كنوز ڤبلاط، والموت السبسي والملح والفسفاط عطاهم بورڤيبة لفرانسا، حلب تحترق والبراميل المتفجرة وبشار الكيمياوي وأنقذوا الغوطة
أحدهم أرسل لي الخبر الكاذب ووضعه كتعليق على نصّ سابق نشرته بتاريخ 18 مارس 2018 وموضوع النص : وثائق سهام بن سدرين حول الاستقلال المنقوص والثروة التونسية ال »مكفّنة »
مصادفة؟ الله أعلم ولكن أعتقد أن الرسالة واضحة
الحمد لله أتممنا عملية المعاينة القانونية……..وغدوة نقصدو ربي للنيابة العمومية في انتظار الكذبة القادمة
الصحبي بن فرج نائب بمجلس نواب الشعب كتلة الحرة