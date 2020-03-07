النائب الإخواني منذر أبو حيدر ، متاع ائتلاف الكرامة، يتوعّد قيس سعيد

نشر أمس النائب الإخواني منذر بن عطية ( أبو حيدر ، تشبها وتيمّنا بالإرهابي أبي عياض ) ، متاع ما يسمى « ائتلاف الكرامة » ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي فايسبوك متاع الكفار
الى السيد الرئيس قيس سعيد : ذهبت الى بن قردان و منها فتحت النار على النواب.. و منها اتهمتنا بأننا نكذب « منذ 9 سنوات » و حرضت علينا الشعب و نحن صوته ونحن الذي نشتغل ليلا نهارا منذ 100 يوم بينما تعجز انت حتى ان تسافر لتمثل تونس في الملتقيات العالمية و تعجز عن تقديم ولو مشروع قانون واحد
أقسمت على احترام الدستور فاذا بك تريد الانقلاب عليه.
غدا سأكون في بن قردان و منها سيأتيك الرد، و البادي أظلم
منذر أبو حيدر
صورة النائب الإخواني منذر أبو حيدر ، متاع ائتلاف الكرامة، مع النائب التكفيري محمد العفاس من نفس الفصيلة / دون تعليق
ويدافع منذر أبو حيدر عن محامي الإرهاب سيف الدين مخلوف الذي هو من نفش الفصيلة بالتدوينة أسفله
الارهابيين متاع عملية الروحية و متاع الشعانبي و اللي ذبحوا الجنود واللي نفذوا عملية باردو و اللي نفذوا عملية الامبريال و اللي فجروا حافلة الأمن الرئاسي، و أبو عياض أحمد الرويسي و بوبكر الحكيم لد والقضقاضي …. سمعتوش باسم محامي واحد منهم شكون ؟
ولا واحد قالولنا على اسم محاميه السابق … طبعا لان هذا لا يهمنا ، كما لا يهمنا اسم الطبيب اللي داواه كي مرض، و اسم القهواجي اللي سرباه و اسم الحجام اللي حجملوا راسو… لانهم جميعا و اولهم المحامي هذي خدمتهم و لايفرقون بين الحرفاء
ايه ما لا علاش يجبدوا في اسم المحامي سيف الدين مخلوف و يذكروا ان احد الانتحاريين نابه سابقا ؟
هذا يسمى السفه و الفجور و السقوطية و النذالة و خاصة استبلاه الناس