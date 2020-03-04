النائبة نسرين العماري تكذب الإخواني راشد االغنوشي

استنكرت النائب عن حركة مشروع تونس نسرين العماري، مساء اليوم الأربعاء 4 مارس 2020 « نشر الصفحة الرسمية للبرلمان لبلاغ قالت فيه إنّ عدد من النواب بينهم العماري عبّروا عن تضامنهم مع رئيس المجلس راشد الغنوشي إثر المناوشات التي شهدها البرلمان اليوم بينه وبين رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي
وقالت العماري على صفحتها بالفايسبوك
توضيح
أستنكر إستغلال السيد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وجود عدد من النواب و النائبات في مكتبه لتمرير فكرة تضامننا معه
و أعبر عن إستيائي من النص الوارد بالصفحة الرسمبة على الفايسبوك
حضوري مع النائبات في الجلسة مع رئيس المجلس كان بصفتي عضو بمكتب المجلس مكلفة بالإتصال والإعلام و بما انه النائبة ليلى حداد قامت بعد ذلك بندوة صحفية توجب عليا الحضور و لا غير و ما تم تحريفه في النص المنشور لا يمثلني كما اتصلت بمدير الديوان و طلبت منه سحب صورتي و لا علاقة بما نشر بالذي حصل
هذا مجلس نواب و ليس مونبليزير يتحكمون فيه كما يشاؤون