النائبة مريم بوجبل تقول : حزب الحكومة صادر رأي الشعب

الديمقراطية مش مضمونة
اولا
لا نحب نبيل القروي ولا نعرف الفة التراس معرفة شخصية وأنا وعبير موسي بعاد على بعضنا بعد السماء عالارض عالاقل في السياسة، ماعندي إذًا حتى تقاطع مع الناس هاذي ومابيناتنا حتى مصلحة وصوتت « ضد » مش مساندة لهم ولكن على خاطر حسب قراءتي
– الحكومة والكتل المساندة استعملو القروي وعيش تونسي وعبير موسي كواجهة لمصادرة جزء من الحرية المكتسبة وهي حرية الرأي ! اعتقد ان النية مبيتة والا فلماذا لم يتم تطبيق القانون منذ البداية ؟ تركوهم يكسبوا الشعبية بطرق ملتوية ثم استعملوهم كاكباش فداء لتصفيتهم سياسيا. بلغة اوضح الحكومة او حزب الحكومة ضرب عصفورين بحجرة : اقصى منافسيه وصادر رأي الشعب
لماذا لم يشمل القانون رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ؟
هل استعمال وسيلة اعلام اخطر من استعمال رئاسة الحكومة ؟
– أدهشني الحضور اليوم تحت قبة المجلس اللي كان مكثفا للغاية، 90 بالمائة من النواب حاضرين، للاسف كثرة من غير بركة لانهم اجتمعوا على ضلالة ! لماذا لم نجتمع لمواصلة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ؟ الجواب واضح
– القانون مر امام الجلسة العامة ولكن لا يعني ذلك انه اصبح قانونا نافذ المفعول، ولازالت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تقل كلمتها الفصل في تطابقه مع احكام الدستور
ثانيا
– فيما يخص الشأن الحزبي، الكتلة التي أنتمي إليها صوتت في مجملها « مع » القانون وعلى الرغم من ذلك تقبلوا عدم انضباطي بكل ديمقراطية بل حتى أني رأيت في نظرات البعض شيئا من التفهم والمساندة، أرجو ان لا يفسد الاختلاف للود قضية، فالديمقراطية تحتمل وجوبا الرأي والرأي المخالف
ثالثا وأخيرا
– نحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ 2014، ولكن الامل لازال قائما والحل لن يكون في العزوف بل بالعكس، الحل يكمن في الانخراط في الشان العام والمساهمة في صنع القرار ورسم السياسات وعلى الاغلبية الصامتة ان تلعب دورها التاريخي في اصلاح المسار وتعديل المفاهيم والمحافظة على ما تبقى من الحقوق المكتسبة
النائبة مريم بوجبل