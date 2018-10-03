النائبة فاطمة المسدي تقول للخوامجي بن سالم: يشرفني ان اكون مريضة بِالنَّهْضَفُوبْيَا

ردا على محمد بن سالم الذي توجه في اذاعة ديوان فم اذاعة تدافع على جهتي صفاقس ( وبصفتي نائب على صفاقس ) والذي عبر عن استهزاء من تصريحاتي الطالبة بتفعيل القانون قائلا فاطمة المسدي مريضة بالنهضفوبيا . نحب نقلك بعد ما تبين لنا من حقائق وأدلة تثبت ان حركة النهضة متورطة عبر جهاز سري بالارهاب و الاغتيالات يشرفني ان اكون مريضة بهذا المرض الذي تعاني منه تونس و اعتبر نفسي صوتا حرا يقاوم الارهاب الى اخر لحظة في حياتي. و بناء عليه اريد ان اوضح ان السلطة التنفيذية والممثلة في شخص الحكومة مطالبة بالجدية في التفاعل مع هذه المعطيات الخطيرة على امن الدولة و ان تقوم بتجميد نشاط حزب حركة النهضة فورا وان تقوم بتكوين لجنة مفتوحة من قضاة وخبراء امنيين و مجتمع مدني لدرس كل الوثائق علنيا و إحالتها على القضاء قبل ان تحل حركة النهضة في حالة ثبوت الادانة. عاشت تونس حرة مستقلة و سليمة من كل الامراض الخبيثة
النائبة فاطمة المسدي
وللتذكير فإن فاطمة المسدي قد نشرت بالأمس التدوينة التالية على حسابها في الفايسبوك
بعد كل الادلة والوثائق التي قدمها اليوم فريق الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد و محمد البراهمي و شبهة تورط حركة النهضة وتنظيمها السري في الاغتيالات هل ستقوم الحكومة بحل حزب حركة النهضة اعتمادا على قانون مكافحة الارهاب تهمة تكوين وفاق للقيام بعملية ارهابية او ستقوم بحل حركة النهضة اعتمادا على خرقها لقانون الاحزاب؟