النائبة سميرة السايحي تفضح مغالطة راشد الغنوشي في مسألة التعيينات

نشر ، أمس ، الحزب الدستوري الحر على صفحته الرسمية بالفايسبوك العريضة التالية الموجهة للإخواني راشد الخريجي الغنوشي
الحمد لله وحده
تونس في27 ديسمبر 2019
من عضو مكتب المجلس السيدة سميرة السايحي
إلى
رئيس مجلس نواب الشعب
الموضوع : توضيح ورفع مغالطة تم ترويجها للرأي العام
حيث على إثر البيان الصادر عن مكتب المجلس يوم أمس الخميس 26 ديسمبر 2019 والذي روج للرأي العام أن مكتب المجلس أقر شرعية وقانونية التعيينات التي قام بها رئيس المجلس
يهمني بصفتي عضو بمكتب المجلس أن أبين للرأي العام أنه لم تتم أي موافقة أو مصادقة على التعيينات التي قام بها رئيس المجلس ولم يطلب أساسا من أعضاء المكتب أثناء الجلسة التصويت على هذه التعيينات لإضفاء الشرعية عليها وكل ما في الأمر أنه تم استعراض الحجج والرؤية التي يدافع عليها رئيس المجلس عبر رئيس ديوانه الحبيب خضر وإعلام الحضور بالأسماء المطروحة للتعيين وتقديم تعهد بعدم التداخل بين مهمات هؤلاء ومهمة الإدارة
وحيث أن التداول حول أحقية رئيس المجلس من عدمه في تعيين أعضاء بديوانه لا يعتبر اقرارا بشرعية تلك التعيينات ولا موافقة عليها خاصة وأن جل الأسماء المطروحة هي قيادات في التنظيم الذي يرأسه رئيس المجلس وهو ما يعتبر ضربا لحياد الإدارة وتكوينا لإدارة موازية وإخلالا بمبدأ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
والسلام
سميرة السايحي