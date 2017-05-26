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النائبة زهرة إدريس تتخلّى طوعيا عن الحصانة البرلمانية

النائبة زهرة إدريس تتخلّى طوعيا عن الحصانة البرلمانية

سياسة, عربي | 26/05/2017 |
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أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس، زهرة إدريس، في تصريح هاتفي لإذاعة جوهرة أف أم، مساء الجمعة، أنها تخلت طوعيا وبصورة مسبقة zohra drissعن تمسكها بالحصانة البرلمانية في كل ما يتعلق بالتحقيقات التي تخص الكشف عن جرائم الفساد
وأبرزت النائب أن هذه الخطوة تأتي مساندة منها للإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في إطار مكافحة الفساد
يذكر هنا أن كل نواب كتلة الحرة قد قاموا بنفس الخطوة وطلبوا كتابيا رفع الحصانة البرلمانية عنهم وأعلنوا عن ذلك ليلة أمس