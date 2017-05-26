أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس، زهرة إدريس، في تصريح هاتفي لإذاعة جوهرة أف أم، مساء الجمعة، أنها تخلت طوعيا وبصورة مسبقة عن تمسكها بالحصانة البرلمانية في كل ما يتعلق بالتحقيقات التي تخص الكشف عن جرائم الفساد
وأبرزت النائب أن هذه الخطوة تأتي مساندة منها للإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في إطار مكافحة الفساد
يذكر هنا أن كل نواب كتلة الحرة قد قاموا بنفس الخطوة وطلبوا كتابيا رفع الحصانة البرلمانية عنهم وأعلنوا عن ذلك ليلة أمس
النائبة زهرة إدريس تتخلّى طوعيا عن الحصانة البرلمانية
أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس، زهرة إدريس، في تصريح هاتفي لإذاعة جوهرة أف أم، مساء الجمعة، أنها تخلت طوعيا وبصورة مسبقة عن تمسكها بالحصانة البرلمانية في كل ما يتعلق بالتحقيقات التي تخص الكشف عن جرائم الفساد