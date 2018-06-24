المنظّم الرّئيسي لقارب الموت بقرقنة مورط في الجريمة مع زوجته

متابعة لتمكّن مساء يوم 21 جوان 2018 وحدات الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة من ضبط المنظّم الرّئيسي لعمليّة الهجرة غير الشّرعيّة التّي جدّت يوم 02 جوان 2018 بسواحل جزيرة قرقنة وراح ضحيّتها 87 شخصا (يبلغ من العمر 32 سنة) وهو محلّ 04 مناشير تفتيش من أجل « تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة » كما أنّه محلّ بطاقة جلب في قضيّة الحال
وقد تمّ ضبط المعني بالصّندوق الخلفي لسّيارات رقيب يعمل بالقاعدة العسكرية ببوفيشة رفقة شريك له على مستوى محطّة اللّود محاولا مغادرة جزيرة قرقنةبمزيد تعميق التحريات معه اعترف تفصيليا بضلوعه في تنظيم تلك العملية وقد تحصل على مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار حيث تولى إيداع بحساب بنكي بإسم زوجته إضافة إلى مبلغ آخر قدره 10 آلاف دينار متأتية من عائدات عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة أخرى
بالتحري مع زوجة المظنون فيه اعترفت بأن بعد حادثة غرق المركب تمّ سحب المبلغ المالي المذكور وإخفائه بالمنزل
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهما