المنسقون الجهويون لنداء تونس يتمسكون بالخط السياسي الذي رسمه الرئيس المؤسس

نحن المنسقين الجهويين المجتمعين اليوم 8 سبتمبر 2018 بنابل،و بعد التداول حول أوضاع البلاد الحالية الحرجة ،في ضل الأزمة السياسية التي أثرت على المجال الإقتصادي و الإجتماعي و تعكير الصفو العام و بعد تقييمنا للوضع السياسي بالحزب توصلنا إلى ما يلي
* نندد بالتضييقات الإنتقائية على حرية التعبير و نعتبر حرية الرأي مكسب وطني لا رجوع فيه
*دعوة نواب حركة نداء تونس إلى إحترام ناخبيهم و هياكل الحزب الذي ينتمون إليه و التقيد بالإنضباط الحزبي
*إعادة تفعيل مكتب المنسقين الجهويين و إعتباره جزء من الهيئة السياسية
*نؤكد أن المصلحة الوطنية قبل الأحزاب و الأشخاص و ندعو العائلة الديمقراطية الحداثية إلى توحيد صفوفها لما فيه خير البلاد و العباد
*نثمن مجهودات مناضلات و مناضلي حركة نداء توني المحلية و القاعدية لما بذلوه من مجهودات أثناء الإستحقاق الإنتخابي البلدي.كما ندعوهم إلى مزيد الإلتفاف حول حزبهم و المحافظة على وحدته و التمسك بالخط السياسي الذي رسمه الرئيس المؤسس الأستاذ الباجي قايد السبسي
*دعوة المدير التنفيذي إلى عقد إجتماع للهيئة السياسية الموسعة في أقرب الآجال
تونس في 06 سبتمبر 2018
و السلام
المنسقيين الجهويين لحركة نداء تونس
بيان