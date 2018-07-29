المنستير/سيدي بوزيد : دواعش الفايسبوك يتساقطون كالذباب

بناء على معلومات، تمكنت يوم 28 جويلية 2018 فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 22 سنة قاطن معتمدية بنبلة
بالتحري معه ثبت ان المعني تعمد تنزيل تدوينات ومقاطع فيديو بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » تمجد التنظيمات الارهابية وتحرض على الجهاد كما تم العثور بهاتفه الجوال على صور لعناصر إرهابية
باستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها : الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي
وتمكنت يوم 27 جويلية 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من القبض على عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن مدينة سيدي بوزيد
بالتحري معه إعترف أنه يتبنى الفكر التكفيري ويتواصل مع عناصر تكفيرية بالداخل والخارج إضافة إلى تعمده تنزيل تدوينات وتعاليق وصور تمجد التنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي وتُحرض على الإرهاب بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك
باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها : الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي