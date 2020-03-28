المنستير : أساتذة جامعيون ومهندسون يعملون ليلا نهارا لحماية الفرق الطبيّة والمرضى

أساتذة جامعيون ومهندسون في خدمة الصحة – نحمي الفرق الطبيّة والمرضى
بمبادرة من مجموعة تتكون من أساتذة جامعيين بمساعدة مهندسين وأطباء اختصاص، اجتمعنا نحو المائة باحث وباحثة، منضوين تحت هياكل المجتمع المدني بالتعاون مع الجمعية التونسية للسلامة الإحيائية والتربية البيئية ومع الجامعة التونسيّة للنسيج والملابس وعديد من المهنيين والحرفيين في قطاعي النسيج والإلكترونيك والتصميم الهندسي، انطلقت صناعة التجهيزات الإلكترونيّة من آلات تهوية للمساعدة في عمليّة التنفس طبقا للمواصفات المنصوص عليها في هذا الإطار لمرضى الكورونا وتصنيع آلة تطهير المسطّحات لقاعات العمليّات، وكما انطلقت صناعة الملابس المخصصة للوقاية الكــــاملة للإطار الطبي طبقا للجودة العالميّة وكذلك الحاجيات الإستشفائيّة لمرضى الكورونا وذلك لتفادي النقص الحالي.
وفي هذا الإطار تتضافر كل جهود الصناعيين والأساتذة الجامعيين والخبرات المتطوّعين لصناعة هذه التجهيزات طبقا للمواصفات العالميّة ثم توزيعها على المستشفيات:
15 أجهزة آلة تهوية للمساعدة في عمليّة التنفس
20 آلة لتطهير المسطّحات
10.000 قناع لحماية الوجه
10.000 بدلة كاملة للجسم
10.000 واقي للوجه
100.000 واقي للفم والأنف
10.000 واقي لأسفل الرجلين
10.000 واقي للقدمين
وفي هذا الظرف الذي تمربه بلادنا وإيمانا منّا بضرورة تكاثف الجهود للحفاظ على النفس البشريّة وكل أحبابنا، تدعو الجمعية التونسية للسلامة الإحيائية والتربية البيئية إلى التبرع بالمساعدات الماليّة من أجل شراء المواد الأوّليّة، وكلّنا ثقة في مساهماتكم، فالرجاء الاتصال بالأستاذ ماهر الشواشي على الرقم28259124 أو الأستاذة هزار البلّي عبد الكافي على الرقم 98572022
أو على الحساب الجاري ببنك التجاري بنك فرع التميّز للجمعيّة كما هو مبينا في الأسفل
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