المنجي الرحوي يفضح جشع الغنوشي و الحبيب خذر الذي ليس له حدود

نشر منذ حين المنجي الرحْوِي ، النائب بمجلس نواب الشعب، االتدوينة أسفله
بمقتضى أمر عدد 1845 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012
تسند للسيد المنصف حديدان، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني التأسيسي، رتبة وامتيازات كاتب دولة ابتداء من 8 ديسمبر 2011
بمقتضى أمر حكومي عدد 543 لسنة 2015 مؤرخ في 22 وجوان 2015
سمي السيد حمدي قزقز مهندس رئيس رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب إبتداء من 1 جوان 2015
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لكاتب دولة
بمقتضى أمر حكومي عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جانفي 2020
سمّي السيد الحبيب خضر، مساعد للتعليم العالي، رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 7 ديسمبر 2019
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية رتبة وامتيازات وزير
الجشع و التمكين لدى هؤلاء ليس له حدود
المنجي الرحوي