المناضل اليساري محمد الكيلاني يوضح موقفه من التعويضات

توضيح لا بد منه
صدر على الصفحة الأولى من جريدة الصباح الأسبوعي أنني موجود في القائمة الثامنة لهذه الهيئة، وكأنني تحصلت أو أرغب في الحصول على تعويض لما عانيته في « سنوات الجمر »، بينما القائمة تعني المعنيين بحقهم في جبر الضرر ولم تشر بأي شكل على أنهم طالبوا بذلك. لقد قامت الجريد المذكورة بتغيير وجهة الخبر بتحميل الهيئة ما لم تقل والادعاء على مناضلين وهبوا حياتهم لوطنهم بأنهم راغبون في التعويض على نضالهم. وهو تلاعب لا يليق بصحافي مؤتمن على نقل الخبر من مصدر وإبلاغه للقراء كما هو دون توظيف أو إضافة خارجة عن سياقه. وزيادة على ذلك فإن الصحفي كاتب الخبر والتعليق لم يكلّف نفسه عناء الاتصال بي، فذلك شأنه وفي تلك الحالة كان عليه ألا يذكر اسمي فيما كتب، وذكر أن اتصل بحمه الهمامي للاستفسار الشأن شأنهما، لكن في جميع الحالات ليس من حقه رمينا بما لم نفعل ولم نعبر عنه بصورة صريحة
وفي هذا الصدد أريد أن أوضّح أنني لمَا أدليت بشهادتي من مطلع السبعينات إلى اليوم، قلت إني أتيت لإعادة الاعتبار لتضحيات اليسار ونضاله ضد الدكتاتورية وإسهامه في الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية النيرة وتوجّهت بدعوة إلى كافة اليساريين لتقديم شهاداتهم، ولم أتعرض في أي لحظة من اللحظات بأنني أقوم بذلك طلبا للتعويض : أنظر التسجيل بالصورة والصوت على موقع الهيئة
ولمّا ختمنا الجلسة الثالثة سئلت بشأن المصالحة مع من عذبوني أو أمروا بذلك، قلت : إن الأمر لا يتعلق بأفراد بل بدولة، أي بقوانين تحمي الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وتجرّم التعذيب، حينها نحقق نقلة نوعية في البلاد. هذا هو الأصل وفيما عداه فهو هوامش، لذلك أنا مع طي صفحة الماضي برمتها و’السماح’، المهم ألا يتكرر ذلك أبدا في بلادنا
وفيما يتعلَق بالتعويض، أكدت بأنني ناضلت حسب قناعاتي وتعرضت لكل ما تعرّضت له من سجن وتعذيب وغيره فذلك ثمن تلك القناعة ولا أفكر أبدا في التعويض بشأنها. لكن بصورة موازية تعرّضت لعملية طرد تعسفي من العمل، بينما ظلّ جلّ رفاقي في مؤسساتهم الأخرى، وقدمت قضية في هذا الشأن وأنصفتني المحكمة، وأنا أطالب بحقي منها في هذا الشأن وبيني وبينها القانون الأساسي، لا أكثر ولا أقل. وقد سعى الوزير السابق للنقل السيد محمود بن رمضان بتسوية وضعية تقاعدي
أعلمت محدثي في جلسات الاستماع بذلك. لكنَهم ألحّوا، بمن فيهم رئيسة الهيئة، بأنني ناضلت طبقا لقناعاتي هذا أمر لا جدال فيه، لكن السلطة التي لم تكن تحترم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان أحدثت لك ضررا، والهيئة تعمل على أن يتمَ جبر هذا الضرر. وعلى الرغم من أن الدولة تتحمّل مسؤوليتها في ذلك، فإن مسألة جبر الضرر تابعة لصندوق أممي تساعد البلدان التي تواجه صعوبات مالية على تسوية وضعياتها
اختصرت القول وأكدت بأن هذا الشأن تعرفون تعرّجاته أكثر منَي لكن ما أنا متأكد منه أنني لا أسامح الشركة في طردي تعسفيا وفي البقية أنا مسامح وللدولة حتى إن وجد شيء باسمي تشغل به حتى واحدا من العاطلين عن العمل، وكفى
وللتذكير فقد فتح الجدل حول التعويضات لمّا كان سمير ديلو وزيرا لحقوق الإنسان وكنت ضد منطق التعويض لكنني دعوة إلى أن تتكفَل الدولة بتمكين المساجين السياسيين السابقين منحا شهرية تحفظ كرامتهم وتمكنهم من المساهمة إيجابيا في إعادة البناء الوطني
وأخير أؤكد أن كافة مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الذين أدلوا بشهاداتهم لا يريدون التعويضات ويقترحون أن توجه تلك الأموال إلى صندوق للمساعدات الاجتماعية
تونس في 25 فيفري 2019
محمد الكيلاني