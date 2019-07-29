الملك عبد الله الثاني يصل إلى تونس لتقديم واجب العزاء في وفاة الراحل الباجي قايد السبسي

استقبل رئيس الجمهورية محمّد الناصر، عشيّة يوم الاثنين 29 جويلية 2019 بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذي قدّم واجب العزاء في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي
وعبّر رئيس الجمهورية محمّد الناصر عن خالص شكره وتقديره للعاهل الأردني على زيارته ووقوفه إلى جانب تونس وشعبها في هذا المصاب الجلل، وأكّد حرص تونس على مزيد توثيق علاقاتها مع المملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات وتعزيز التنسيق معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك
من جهته، أشاد العاهل الأردني بالمواقف الحكيمة والرصينة للفقيد إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وأبرز متانة العلاقات التونسية الأردنية وما عرفته خلال السنوات الأخيرة من تطوّر مطّرد وشدّد على استعداد الأردن لتعميق التعاون مع تونس لخدمة المصلحة المشتركة للبلدين
واستذكر الجانبان مناقب فقيد تونس والأمة العربية والإسلامية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ودوره الفاعل في تعزيز مناعة تونس وتقدمها رغم الصعوبات والتحديات وإسهامه البارز في دعم علاقاتها الخارجية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف ودفاعه عن قيم الحق والعدل والمساواة وحرصه الكبير على أن يعمّ الأمن والاستقرار المنطقة والعالم