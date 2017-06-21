الملك سلمان بن عبد العزيز يعيّن ابنه محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من محمد بن نايف

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا ملكيا بإعفاء ولي العهد محمد بن نايف من منصبه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية
وقرر الملك سلمان بن عبد العزيز تعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من محمد بن نايف
وقال البيان في خبر أوردته وكالة الأنباء السعودية ( اقرأ أسفله ) إنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 160 ) بتاريخ 10 / 6 / 1436هـ ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد
وأضاف البيان الملكي بأنه « بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت
أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية
ثانياً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشاراً لوزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف
وتم إعفاء عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير وتعيين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
وكان السالم يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية
وصدر أمر ملكي بإعفاء ناصر بن عبد العزيز الداود المستشار بالديوان الملكي من منصبه ، وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير
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خادم الحرمين الشريفين يدعو لمبايعة سمو الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد بعد صلاة تراويح اليوم الأربعاء بقصر الصفا في مكة
مكة المكرمة 26 رمضان 1437هـ الموافق 21 يونيو 2017م واس
بناءً على الأمر الملكي رقم ( أ / 255 ) بتاريخ 26 / 9 / 1438هـ المتضمن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد ؛ فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح هذا اليوم الأربعاء 26 / 9 / 1438هـ بمشيئة الله تعالى
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