الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يتسلم شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة القيروان

انتظم يوم السبت 30 مارس 2019 بمقر إقامته بقصر الضيافة بڨمرت، موكب رسمي تسلم خلاله الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مللك المملكة العربية السعودية، الذي يؤدي زيارة دولة إلى تونس أيام 28، 29 و30 مارس الجاري، شهادة الدكتوراه الفخرية في الحضارة العربية الإسلامية من طرف الاستاذ حمادي المسعودي رئيس جامعة القيروان
اشرف على موكب تسليم الدكتوراه الفخرية السيد سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور أعضاء من الوفد السعودي وأساتذة وعمداء من مجلس جامعة القيروان
وتمنح هذه الشهادة الى المللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تقديرا لما قدمه من خدمات لفائدة مدينة القيروان وذلك بالاخص بإنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان ومشروع ترميم جامع عقبة بن نافع ومشروع ترميم المدينة العتيقة بالقيروان
تخلل الموكب لقاء جمع بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسيد سليم خلبوس استعرضا خلاله اهم محاور التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الجامعي وأبرزها مشروع مركز البحث الطاقي بتطاوين وتبادل الخبرات الأكاديمية من إطار التدريس الجامعي والباحثين الشبان والطلبة