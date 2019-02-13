المغرب : إعتقال عضو بـحزب العدالة والتنمية الإسلاموي وهو يراود طفلا قرب أحد المدارس

أقدم عضو في حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء 12 فيفري، في مدينة بركان، على محاولة هتك عرض طفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 سنة، وذلك بالقرب من مدرسة السلام
اعتقلت عناصر الأمن ببركان، يوم الثلاثاء 12 فبراير، عضو بحزب العدالة والتنمية ”البيجدي” الإسلاموي، وهو في حالة تلبس بمحاولة إغتصاب طفل قرب أحد المدارس
وحسب ما أفاد به مصدر محلي، فإن المشتبه فيه المسمى، م.أ ، هو أستاذ متقاعد، ومرشح سابق عن اللائحة الانتخابية “المصباح” في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، اعتقل من طرف عناصر الدائرة الخامسة للشرطة ببركان، في وضع تلبس بالتحرش الجنسي بأحد التلاميذ البالغ من العمر 13 سنة، وذلك على مقربة من مدرسة السلام ببركان، ومحاولة إغرائه للركوب في سيارته من أجل ممارسة الجنس عليه
وذكرت مصادرأن “البيدوفيل” المنتمي الى حزب “البجيدي”، ظل يترصد الطفل لمدة طويلة وهو يحاول ارغامه على ركوب سيارته ليمارس عليه نزواته الجنسية الشاذة
وخلف الحادث استياء كبيرا في صفوف ساكنة مدينة بركان، معبرين عن استنكارهم الشديد للفعل الموصوف ب”الحيواني” الصادر عن الفاعل السياسي المنتمي الى الحزب “الاسلاموي”.
وجرى الاحتفاظ بالمعني بالامر رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث وفقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه الى العدالة من أجل المنسوب اليه
الصورة أعلاه : بن كيران زعيم ال »بيجيدي » وحمادي الجبالي النهضاوي وكلاهما من الإخوان
achkayen.com : المصدر