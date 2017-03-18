المعهد الثانوي بقصيبة المديوني يحتفل بالذكرى 61 للاستقلال

في اطار الاحتفال بالذكرى 61 للإستقلال،أشرف صباح اليوم السيد عادل الخبثاني والي المنستير على موكب تحية العلم على انغام النشيد الوطني بالمعهد الثانوي بقصيبة المديوني الذي نظم تظاهرة يوم مفتوح تجمع بين الاحتفال بالذكرى 61 للاستقلال و الاحتفال السنوي بالصناعات التقليدية و اللباس الوطني ، و تعتبر مدينة قصيبة المديوني عاصمة الزربية إلى جانب مدينة القيروان عاصمة الاغالبة
و قد احتوى البرنامج عديد الورشات التثقيفية و الترفيهية على غرار ورشة التربية التشكيلية و التربية المرورية و ورشة الكشافة فرع قصيبة المديوني بالاضافة الى ورشات صحية و بيئية بمساهمة عديد التلاميذ والمربين و الادارات الجهوية ذات الصلة و مكونات المجتمع المدني
هذا و قد تم تكريم المؤسسة الامنية من قبل تلاميذ المدرسة اعترافا منهم بدور الامن في الدفاع عن حرمة الوطن
و تجدر الاشارة الى ان عدد تلاميذ المعهد الثانوي بقصيبة المديوني يبلغ عددهم 800 تلميذا و هم الذين بادروا بتنظيم هذا اليوم و الذي سبقته حملة نظافة وصيانة و تجميل للمعهد و محيطه شارك فيها التلاميذ و ابناء الكشافة فرع قصيبة المديوني
الصور : حافظ رمضان