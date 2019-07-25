المشير خليفه حفتر يعلن تعازيه الحارة للشقيقة تونس جيشا وحكومة وشعبا

القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفه حفتر يبعث ببرقية تعزية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، معلنا تعازيه الحارة للشقيقة تونس جيشا وحكومة وشعبا ويسأل الله له المغفرة ولأهله وشعبه جميل الصبر والسلوان، ويؤكد وقوف ليبيا بأكملها مع التونسيين في هذا المصاب الجلل، ويشدد على أن الليبيين والتونسيين شعب واحد
رئيس مجلس النواب يقدم التعازي لرئيس مجلس النواب التونسي في وفاة السبسي
أعرب فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي
وأكد صالح في تعزيته الموجهة لرئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر أنه تلقى ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي معربا عن تعازي الشعب الليبي للشعب التونسي في هذا المصاب
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ لها اليوم, وفاة الباجي قائد السبسي إثر وعكة صحية تم نقله بموجبها ليلة أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة
وكالة الأنباء الليبية