المشير خليفة حفتر يستقبل رئيس جهاز المخابرات المصرية ويسلّمه الإرهابي هشام العشماوي

في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة بمقر القيادة بالرجمة السيد رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ، و تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة ، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر و الذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة و ذلك وفقاً لإتفاقية التعاون القضائي الراسخة الموقعة بين البلدين وبعد إستيفاء كافة الإجراءات و إستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة
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وألقت قوات الجيش الوطني الليبي القبض على الإرهابي هشام عشماوي في شهر أكتوبر الماضي وهو ضابط فصل من القوات المسلحة المصرية عام 2012، بعد تورطه في عشرات العمليات العسكرية الإرهابية ضد مصر وليبيا
ويعد عشماوي « أمير المرابطين » والقيادي في تنظيم القاعدة، من مواليد 1978 وكنيته (أبو عمر المهاجر)، المطلوب الأول على لائحة الإرهاب في القوائم المصرية، وأعلن ولاءه لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتحالف مع كتائب أبو سليم وكون مجلس شورى مجاهدي درنة في عام 2015