المشير خليفة حفتر يبدأ زيارة إلى القاهرة

وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء الأربعاء 1 نوفمبر، القاهرة، في زيارة تستهدف بحث سبل التعاون الأمني المشترك مع مصر، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب على حدود البلدين، وبحث آخر تطورات الأوضاع بالأراضي الليبية
أكد مصدر أمني مصري أن المشير الليبي خليفة حفتر وصل العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع الليبية مع المسؤولين المصريين
وقال المصدر: المشير الليبي حفتر وصل القاهرة على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين المصريين
وزيارة المشير حفتر للقاهرة، هي الأولى له منذ تسلم الفريق محمد فريد حجازي رئاسة الأركان العامة المصرية، خلفا للفريق محمود حجازي المكلف من الرئاسة المصرية بمتابعة الملف الليبي، وبعد يومين من استهداف مدينة درنة (شرقي ليبيا) بقصف جوي نفذه طيران مجهول ما أسفر عن سقوط 17 قتيلا، وإصابة أكثر من 20 آخرين
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف، نفت قوات « حفتر » في بيان لها، صلتها بالغارات الجوية
وشهدت العاصمة المصرية خلال الأشهر الماضية عدة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية، لبحث الالتزام باتفاق « الصخيرات »، الذي وقعته وفود ليبية لحل أزمة بلادهم في نهاية عام 2015
وقال مصدر مسؤول لـ »سكاي نيوز عربية » إن زيارة المشير حفتر إلى القاهرة ليست لها علاقة بالاجتماعات التي ترعاها القاهرة منذ يوم الاثنين الماضي بين عسكريي الغرب والشرق الليبي، والهادفة إلى توحيد القيادة العامة للجيش الليبي
وأفاد المصدر أنه سيتم ختام هذه الاجتماعات، الخميس، تحت رعاية اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، برئاسة مساعد وزير الدفاع المصري اللواء أركان حرب محمد الكشكى، وحضور وفد القيادة العامة للقوات المسلحة بليبيا من : الشرق والغرب
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما « الوفاق الوطني » و »الإنقاذ »، إضافة إلى « المؤقتة » بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن برلمان طبرق