المشير خليفة حفتريؤكد أنه لن يتوقف عن محاربة المليشيات وطردها وتحرير العاصمة

لن نساوم أو نفرط في تضحيات أبنائنا ولن نتوقف عن محاربة المليشيات وطردها وتحرير العاصمة » المشير خليفة حفتر »
أكد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، في كلمة لآلاف المتظاهرين في ساحة الكيش ببنغازي، اليوم الجمعة، إنه لا سلم في ليبيا إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا
وأضاف أن: القوات المسلحة لن تتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن
وأكد القائد العام أنه لا مساومة أو تفريط في تضحيات الابناء والحياد عن الثوابت، مؤكدا على المضي قدمًا لتحرير ليبيا من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا بالتعاون مع الخونة والعملاء
وشدد القائد العام، على أن القوات المسلحة لن تتوقف عن محاربة المليشيات الإرهابية وطردها من البلاد، مؤكدًا أن إعلان وقف دائم لإطلاق النار لن يكون إلا بعد تحرير ليبيا منها
وقال القائد العام : هذا هو السلام الذي نمد له أيدينا ونعلن معه وقف دائم لإطلاق النار، ولكن إن استكبروا وجنحوا إلى الحرب فليبشروا بجحيم ونيران قذائفنا
وفي كلمة موجّهة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال القائد العام : لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان
وثمن القائد العام، تضحيات الشعب الليبي لتحرير أرضه، مؤكدا أنه لن يهزم