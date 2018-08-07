المشروع يرى مجموعات ضغط حول رئيس الحكومة تستهدف عددا من الأحزاب

اطلعت كتلة حركة مشروع تونس على مكتوب الاستقالة الذي تقدّم به أعضاؤها الخمسة الذين طالعونا منذ أيام بنشر بيان آخر يفاخرون فيه بفضل السبق في مساندة رئيس الحكومة ويهمّها أن توضّح ما يلي
1- إنّنا إذا كنا نأسف لهذه الاستقالة فإننا نأسف أكثر للأعذار الواهية التي قدّمها أصحابها لتبريرها. وكانت الأمانة تقتضي التصريح بمبرراتهم الحقيقيّة والتي تعود إلى اختيارهم الاصطفاف مع الحكومة في الخلاف الذي يجمعها مع مكونات وطنيّة حزبيّة واجتماعية بحجّة أن موقع القرب من السلطة سيمكن من تحقيق فوائد انتخابية ومصلحيّة، وهي التبريرات التي قدمتها المجموعة بوضوح في اجتماعات سابقة للكتلة، وهو أمر بات معلوما من القاصي والدّاني منذ مدّة طويلة
2- أما التذرع بغياب الديمقراطيّة داخل الكتلة فهو مخالف للحقيقة باعتبار أن نظامها الداخلي المصادق عليه من جميع أعضائها بما فيهم المستقيلين ينص على اعتماد الإجماع لاتخاذ القرار وعند التعذر بأغلبية الأصوات، وقد كان المستقيلون هم المبادرون بالخروج على النظام الداخلي.
3- تلاحظ أنّ العمل التخريبي الذي تقوم به مجموعات ضغط حول رئيس الحكومة والذي استهدف عددا من الأحزاب مازال متواصلا ومن المؤسف أن هذه المجموعات لم تع بعد انّ الأيادي المخرّبة لا يمكنها أن تبني