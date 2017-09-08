المشروع وآفاق يُراسلان رئيس الحكومة ويطلبان تأخيرالإنتخابات البلدية

من منطلق وطني صادق، وتمسكا بوثيقة قرطاج، وحرصا على تحقيق الوحدة الوطنية، توجه كل من حزب آفاق تونس وحركة مشروع تونس بالرسالة التالية الى السيد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، والتي تضمنت عدة مقترحات تهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول لتونس من بينها إيجاد حزام داعم في البرلمان وحزام شعبي أوسع لكل القرارات الجريئة القادمة ومواصلة الحرب على الفساد ومراجعة قائمة الولاة والمعتمدين والزامهم بقواعد الحياد وعدم الانحياز لأي طرف في التنافس السياسي وسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وفتح باب التسجيل مرة أخرى وهيكلة اللقاءات مع الاحزاب والمنظمات الوطنية الممضية على وثيقة قرطاج وإنجاز المصالحة الإدارية