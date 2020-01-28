المشروع وآفاق ينسحبان من المشاورات حول تشكيل الحكومة لاعتماد الفخفاخ منهجية غريبة

لقد أبدت حركة مشروع تونس استعدادها للمساهمة إيجابيا في نقاش الأولويات الوطنيّة التي يجب أن تعمل عليها الحكومة المقبلة
وأكّدت الحركة على ضرورة وضع أرضية حكم وإصلاحات واضحة تجتمع حولها أوسع القوى الوطنيّة الملتزمة بالعمل من اجل تحقيقها دون إقصاء أو تمييز
وفي هذا الإطار، كانت حركة مشروع تونس قد وافقت على الحضور في جلسة نقاش الوثيقة المرجعيّة للبرنامج الحكومي اليوم 28 جانفي 2020، دون أي التزام بالمشاركة في الحكومة القادمة، ولكن بعد الاطلاع على المنهجيّة المتبعة لتنظيم جلسات النقاش التي تثير الاستغراب، تعتذر الحركة عن حضور الاجتماع
وتدعو السيد رئيس الحكومة المكلّف إلى مراجعة رؤيا ومنهجيّة بناء الائتلاف الحكومي حول برنامج إصلاحي واسع دون تمييز أو إقصاء
في 28 جانفي 2020
رئيس الحركة
محسن مرزوق
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بلاغ حول جلسة نقاش الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي
يعبر حزب آفاق تونس عن إستغرابه من التمشي الذي أعلن عنه اليوم المكلف بتشكيل الحكومة، السيد إلياس الفخفاخ في إطار نقاش الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي والذي إعتمد تقسيم الأحزاب على إجتماعين منفصلين
وحيث أن حزب آفاق تونس وافق بكل إيجابية على الحضور في جلسة نقاش الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي من منطلق الحرص على خدمة المصلحة الوطنية والرغبة في إثراء الحوار بمقترحات إصلاحية إلا أنه تفاجأ بإعتماد منهجية غريبة لا تعبر عن الوضوح ولا تعزز الثقة
وبناء عليه يعتذر حزب آفاق تونس عن المشاركة في هذه الجلسة ويدعو المكلف بتشكيل الحكومة إلى مراجعة المنهجية المعتمدة وتشريك كل القوى الوطنية دون إقصاء أو تمييز في نقاش مضمون هذه الوثيقة
في 28 جانفي 2020
الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس
ملاحظة : إلياس الفخفاخ هو المكلف بتشكيل الحكومة