المسماري يؤكد أن مطار طرابلس الدولي ومحيطه تحت السيطرة الكاملة لقوات خليفة حفتر

المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري : عملية تحرير طرابلس أطلق عليها القائد العام المشير خليفة حفتر اسم : طوفانالكرامة
المسماري : لدينا خمسة شهداء في محور العزيزية جنوب طرابلس نسأل الله لهم الرحمة
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المسماري : القائد العام يقود العمليات من غرفة العمليات الرئيسية وفي اتصال مباشر مع قادة المحاور
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المسماري : رصدنا تقدمات للعدو باتجاه طرابلس والجفرة ونحن لهم بالمرصاد
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المسماري : انطلقنا من غريان باتجاه طرابلس عبر ثلاثة محاور
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المسماري : مطار طرابلس الدولي ومحيطه تحت السيطرة الكاملة لقواتنا المسلحة
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المسماري : العزيزية ووادي الربيع وقصر بن غشير والصواني تحت سيطرتنا الكاملة
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المسماري : الطوفان على العدو .. والكرامة لأهلنا في طرابلس ونشكر كل أهلنا بكل المناطق التي مررنا بها ورحبوا بنا
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المسماري : لن نتوقف حتى تنتهي العملية بالكامل ونشكر كل الجهود
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المسماري : قواتنا تتقدم بخطى ثابتة وحققت إنجاز عظيم
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المسماري : حينما نتحدث عن قصر بن غشير وسواني بن يادم ومحطة الرمل فإننا دخلنا لطرابلس وغدا سنكون وسطها
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المسماري : لابد لكل المشاركين في طوفان الكرامة احترام حقوق الإنسان والمدنيين والعمل الإنساني قبل العمل القتالي وقواتنا تعلم ذلك جيدا من خلال تعليمات القائد العام
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المسماري : هناك طائرة خرجت من الثانوية الجوية بمصراتة وقصفت وحدات لقواتنا في أبو غيلان في قادم الجبل ونعلم جميع الأسماء وكل من هم يقفون ضدنا
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المسماري : بمصراتة هناك شرفاء يرفضون الوقوف ضد جيشهم ولكن العصابات التي تسيطر على مصراتة هي من قامت بهذا العمل
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المسماري : هناك 123 جندي أسروا في الكوبري 27 والتحقيق جاري لمعرفة كيف تم ذلك .. والخطأ من الضابط الذي يرأس هذه الكتيبة وهو عبدالحميد الحنيش .. ودخل دون أوامر .. والنيابة العسكرية تعمل على التحقيق لكشف الملابسات
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المسماري : الإعلام المعادي قال إن الأسرى مرتزقة .. واسماء الأسرى بينت أنهم كلهم ليبيين وكلهم من المنطقة الغربية
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المسماري : الأمر حسم .. وليس في حساباتنا إلا النصر والتقدم إلى الأمام
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المسماري : أحيي شباب العاصمة وكثير من المقاتلين ضد الجيش سيقولون مغرر بنا حينما يتم القبض عليهم
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المسماري : جيشكم جاء لأجل كرامتكم يا سكان طرابلس وأرواحنا رخيصة أمام كرامتكم
المصدر : وكالة الأنباء الليبية