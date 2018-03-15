المسلمون الغاضبون يتساقطون كالذباب في شباك الحرس الوطني

في إطار التصدّي لظاهرة الإرهاب، تمكّنت وحدات الحرس الوطني يوم 14 مارس 2018 من تحقيق النتائج التالية
* بناءً على معلومات مفادها تعمّد عنصر تكفيري قاطن بمعتمديّة بوعرادة ولاية سليانة تنزيل تدوينات على حسابه الخاصّ بموقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تحرّض على الإرهاب وتُشيد به، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور من إلقاء القبض عليه وبإستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به من أجل : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
* إثر ورود معلومات مفادها تعمّد عنصر تكفيري قاطن بمعتمديّة المرناقيّة ولاية منوبة إستقطاب الشبان لحضور دروس دينيّة بمنزله يُكفّر من خلالها المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة ولاية منوبة بعد نصب كمين محكم من إيقاف المعني وبإستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به من أجل : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وعقد إجتماعات غير مرخص فيها ومحاولة إستقطاب مجموعة أشخاص للسفر إلى بؤر التوتر
* :تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 سنة قاطن معتمديّة سبيطلة ولاية القصرين مُفتش عنه لفائدتها من أجل الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
* باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة البحث في قضيّة عدليّة موضوعها « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي » مُتبعة ضد 03 عناصر تكفيريّة قاطنين بمعتمديّة القلعة الكبرى بعد أن تمّ ضبطهم داخل منزل أحدهم وحجزت لدى أحدهم هاتف جوّال وجهاز إعلاميّة محمول يحتويان على أناشيد تُحرّض على الإرهاب ومقاطع فيديو تُشيد بتنظيم « داعش » الإرهابي. بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بأحدهم وإحالة البقية بحالة تقديم
* مُتابعة للموضوع المتعلق بإحتفاظ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة بعنصر تكفيري بالجهة من أجل « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي »، وذلك إثر تعمّده تنزيل صور وتدوينات تُمجّد تنظيم « داعش » الإرهابي وتُحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ بشبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » بعد إستقطابه من قبل عنصر تكفيري قاطن حي 02 مارس التضامن ولاية أريانة، فقد تمكّنت الفرقة المذكورة بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على هذا الأخير وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به
* إثر ورود معلومات مفادها تواجد مجموعة من المتشدّدين دينيّا بمنزل كائن بمعتمديّة دوار هيشر ولاية منوبة، وبعد مراجعة النيابة العموميّة داهمت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة المنزل المذكور وضبطت بداخله عدد 09 أشخاص بصدد عقد إجتماعات سرية لتناول بعض الدّروس الدّينيّة وبإستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بمباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها :عقد إجتماع غير مرخص فيه
* تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالكاف من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 33 سنة قاطن ولاية القصرين مُفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الإرهابيّة للأمن الوطني بالقرجاني من أجل : الإنتماء إلى تنظيم إرهابي