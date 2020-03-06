المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يؤكد أن العملية الإرهابية ناتجة عن تصاعد خطابات التكفير والتطرّف في مجلس نواب الشعب

بيان حول الجريمة الإرهابية
إن الجريمة الإرهابيّة الجبانة التي اقترفتها اليوم يد الغدر والجهل جاءت مباشرة إثر تصاعد خطابات التكفير والتطرّف التي أصبحت تُلقى باسم الشعب في مجلس « نواب الشعب »، وبتأييد ودفاع من طرف ميليشيات « حماية الثورة » العنيفة التي أصبحت مُمثّلة في البرلمان
والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، إذ يترحّم على الشهيد الملازم توفيق الميساوي ويُعبّر عن تعزيته ومواساته لعائلته مُتمنيا الشفاء العاجل للجرحى الأبرياء، يُؤكّد أن الإرهابيين ليسوا سوى آلات فقدت الإنسانية بعد أن وقع غسل أدمغتهم من طرف دعاة الدولة الدينية، وأن المغالطات التي تسعى هذه الجهات نشرها قصد الإيهام بأن هذه العملية الإرهابية تمّت بإيعاز من جهات أجنبية أو من أطراف حداثيّة تونسية لا تنطلي على أحد بل إنها ليست سوى محاولة يائسة لإبعاد الشبهات عن نفسها
كما يُؤكّد المرصد أن المعالجة الأمنية للإرهاب في تونس لن تقضي لوحدها على الإرهاب في بلادنا طالما أن السلطات السياسية والأمنية والقضائية لم تُعالج أسبابها الحقيقية ولم تحسم في المنظمات والأحزاب والأشخاص الذي يقومون بتأطير الإرهابيين وتسليحهم، وطالما أن مدنيّة الدولة الفعلية لم ترقَ لاهتمامات السلطات السياسية القائمة
تونس قي 6 مارس 2020
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منير الشرفي