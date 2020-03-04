المرصد الوطني للدفاع على مدنيّة الدولة يُدين بشدّة دعاة التكفير في مجلس نواب الشعب

بيان حول دعاة التكفير في مجلس نواب الشعب
يدين المرصد الوطني للدفاع على مدنيّة الدولة بكل قوة ما أتاه النائب محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة في جلسة يوم 3 مارس 2020 لمجلس نواب الشعب، حيث عبّر بكل وضوح عن إمكانية التكفير موجها كلامه لزملائه في المجلس. ممّا يعتبر تحريضا على الكراهية والعنف و دعوة واضحة للقتل
إن المرصد الوطني للدفاع على مدنية الدولة، إذ يُدين بشدّة هذا الخطاب الذي يُقسّم الشعب على أساس اشتباه في المعتقدات الدينيّة فإنه
– يُؤكّد أن ما أتاه النائب العفاس هو مخالفة صريحة للدستور نصا وروحا، ويُذكّره بأنه لم يكن ليُصبح نائبا لولا هذا الدستور، وأنه يُفترض أن يكون من حُماته. كما يُحمّل هذا النائب كل تبعات تصريحه
– يدعو المجلس إلى الإسراع في المصادقة على مشروع مجلّة الحقوق والحريات الذي يُجرّم مثل هذه التصرّفات
– ويُذكّر أن مجلس النواب مؤسسة دستورية مدنيّة لا دخل لها للانتماءات الدينية
عن المرصد الوطني للدفاع على مدنية الدولة
منير الشرفي