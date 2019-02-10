المرشد راشد الغنوشي يرفع الفِيتُو على ترشح غلامه يوسف الفاشل للانتخابات الرئاسية

بعد أن كانت حركة النهضة الإخوانية تتمسك وتصِرّ على أن لا يترشح يوسف الشاهد الفاشل للرئاسية القادمة (2019) وأن يركز على عمله في رئاسة الحكومة ها هي تغير اليوم موقفها على لسان مرشدها
فقد أكد مرشد النهضة راشد الغنوشي اليوم الأحد أن حزبه مازال يساند يوسف الشاهد باعتباره رئيسا للحكومة، مبيّنا أن الحركة لم تحسم بعد موقفها من مساندته أو عدمها في صورة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة
وقال المرشد راشد الغنوشي في تصريح لإذاعة » شمس اف أم » في إطار تواصل انعقاد مجلس شورى الحركة في الحمامات، إن حزب تحيا تونس مازال بصدد التأسيس وعندما يستكمل عملية التأسيس وتجد النهضة أرضية مشتركة معه ستكون سعيدة بذلك