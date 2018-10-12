المدعو عماد الدايمي يَنْعَقُ وراء شوقي طبيب على الفايسبوك

كتب المدعو عماد الدايمي ، مُستقبِلُ الإرهابيين في المطار و المُتَسَتِّر على مُتحَيِّل بمجلس نوابالشعب ، التدوينة التالية على حسابه بالفايسبوك
البيان الفضيحة
شوقي الطبيب يقضي على النزر القليل المتبقي من مصداقبة الهيئة ويثبت بما لا يدع مجالا للشك تواطؤه مع فريد عباس
هروب فاضح الى الامام وتكرار لعدم وجود شبهة فساد في الملف المودع لدى الهيئة بل مجرد « نزاع مدني »، في الوقت الذي اعترف فيه وزير النقل نفسه في مذكرة ممضاة من طرفه بضرورة : فسخ العقد والمطالبة بالتعويض اللازم عن جملة الاخلالات الخطيرة المسجلة من المصنّع
ثم استغراب سبب عقد الندوة الصحفية اليوم بعد 4 أشهر من قرار الحفظ، والحال أن الندوة كانت اثر نشر الاعلان الاشهاري المدفوع الثمن لشركة فريد عباس الذي اعتمد على قرار شوقي الطبيب بحفظ الملف لتبييض الصفقة المشبوهة
والنكتة الكبرى في البيان النقطة الاخيرة التي يدعي فيها شوقي الطبيب زورا وبهتانا انني توصلت باستدعاء من الهيئة للمثول أمامها كمشتكى به من طرف فريد عباس في قضية استغلال نفوذ ههههه
يعني ان شوقي الطبيب وجد حبل النجاة له في تحويلي من شاكي الى مشتكى به وتحويل فريد عباس من مشتكى به الى شاكي .. مع الفرق انه غفل عن استدعائي للاستماع الي كشاكي طيلة 6 اشهر من التقصي وسارع للاستماع الي كمشتكى به بعد ايام من تلقيه الشكوى المفترضة من عباس
كل هذه التفاصيل تجعلني أجزم بوجود وفاق بين الشخصين .. وانهما رتبا معا لموضوع الاعلان الاشهاري على لابراس والشكوى السخيفة وبيان الهيئة .. وسأدرس مع المحامين الاصدقاء كيفية مقاضاته
ما بالطبع لا يتغير
#هيئة_تبييض_الفساد