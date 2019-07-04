المحكمة الدستورية : حسونة الناصفي يؤكد أن كتلته لم تصوّت للعياشي الهمّامي و لن تصوّت له

يريد البعض تحميلنا فشل إرساء المحكمة الدستورية كذبا و بهتانا بل هروبا من قول الحقّ و إخفاء لغايات لا يملكون الجرأة للإفصاح بهانحن من رشّح أكبر الكفاءات و أكثرها نزاهة و حيادا في حين رشح الآخرون أصدقاءهم و أبناء فكرهم و مناصري مذهبهم
نحن من قدمنا أكثر من اسم و غيّرنا مرشحينا في كل دور انتخابي و هم من قدّموا مرشّحا واحدا لم يغيّروه رغم فشله في كسب ثقة الأغلبية في 6 دورات متتالية
نحن من عبّر عن تحفظّه علنا و أمام الجميع و هم من التزموا علنا و حادوا عن التزامهم عند التصويت
رفضتم سليم اللغماني و سناء بن عاشور و زهير بن تنفوس و تريدوننا أن نقبل بالعياشي الهمامي و عبداللطيف البوعزيزي معًا
نحن لا نركع لضغوطاتهم و لن نركع. لم نصوّت للعياشي الهمّامي و لن نصوّت له
موقفنا ثابت لم يتغيّر منذ 2017 و تجربة الاختيارات المماثلة في الهيئات المستقلّة أحسن مثال على المشهد الذي يريدون تكريسه. تجربة سهام بن سدرين لن تتكرّر ولن نسمح بتكرارها
نحن قلّة في المجلس نعم. لكنّنا لن نتراجع و لن نتنازل و لن نكون طرفا يساهم في تدمير المحكمة الدستورية قبل تركيزها. من يعطّل المحكمة الدستورية هو الذي يريدها على القياس و نحن لسنا من هؤلاء
معذرة لسنا أغبياء لنقبل بذكائكم المفرط
حسونة الناصفي ، كتلة الحرة