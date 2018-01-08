المحتجّون المخرِّبون يستيقضون ليلا في طبربة و الوسلاتية و بوحجلة و سبيطلة

تشهد مدينة طبربة من ولاية منوبة حالة احتقان شديدة، حيث تجري مواجهات بين الامن وعدد من الشبان المخرّبين الذين عمدوا إلى رشق الوحدات الأمنية بالحجارة وسط المدينة وبعدد من الاحياء السكنية على غرار العرقوب وطريق الشويقي وبئر الزيتون، احتجاجا على الزيادات الاخيرة في الأسعار
وكان عدد من شبان الجهة قامواعشية اليوم، باشعال العجلات المطاطية وقطع شارع الحبيب بورقيبة وطريق الشويقي على مستوى مفترق برج التومي، وبتعطيل حركة القطارات، ما اضطر الوحدات الامنية إلى التدخل لاعادة حركة القطارات وتحرير مسار السكة والطرقات، وللسيطرة على الوضع، ولتفريق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع، بعد أن باءت محاولات الحوار مع المحتجين بالفشل، وفق ما أكده مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء
منطقة التضامن
تشهد منطقة التضامن من ولاية أريانة الان مواجهات عنيفة بين محتجين والوحدات الامنية حيث عمد المحتجون إلى إشعال العجلات المطاطية، وهو ما دفع الامنيين إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
كما عمد المحتجون إلى خلع مقر المغازة العامة وسرقة عدد من محتوياتها
وافادت موفدة الشروق اون لاين الى حي التضامن منى البوعزيزي ان المحتجين قاموا باستعمال السيوف اثناء المواجهات التي شهدت الجهة مساء اليوم في شارع 105 وشارع ابن خلدون بالجهة
احتجاجات في بوحجلة والوسلاتية
عمد منذ قليل عدد من أهالي معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان إلى غلق الطريق الجهوية الرابطة بين ولايتي القيروان و سليانة، تحديدا على مستوى قنطرة وادي « الحمار » و ذلك احتجاجا على غياب مواطن الشغل و غلاء الأسعار و التهميش الذي يعاني منه شباب الجهة
كما قام أيضا عدد من المعطلين عن العمل بحرق عدد من الإطارات المطاطية امام مركز الامن ببوحجلة، وفق ما أكده مراسل « جوهرة. أف. أم » بالجهة
قطع الطريق في سبيطلة
عمد عدد من المحتجين في مدينة سبيطلة من ولاية القصرين منذ قليل، إلى قطع الطريق الرئيسية وحرق العجلات المطاطية، وفق ما أكده مراسل « الجوهرة أف أم » بالجهة
الجيش يؤمن المؤسسات العمومية وسط مدينة القصرين
انتشرت الوحدات العسكرية مساء اليوم وسط مدينة القصرين وذلك لحماية المؤسسات العمومية، وفق ما عاينه مراسل « جوهرة. أف .أم » بالجهة
وكان عدد من الأشخاص قد عمدوا إلى اقتحام المستودع البلدي بالجهة والاستيلاء على 30 دراجة نارية.
كما عمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة، مما أسفر عن إصابة عوني أمن ومدير اقليم الامن الوطني بالقصرين.