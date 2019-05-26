المحامي منير بعطور يكذّب وزارة الداخلية ويؤكد أن مهاجمي مقهى مفطرين برادس سلفيون يكبّرون

بصفتي محامي أمين كمون صاحب المقهى الذي تعرض للهجوم والحرق في جهة رادس وبعد أن تم تكليفي رسميا بالدفاع عنه أكذّب ماجاء على لسان الناطق الرسمي للأمن الوطني وليد حكيمة و أؤكد أن صورة الواقعة تتمثل في تعمد مئات من السلفيين الهجوم على المقهى الكائن برادس مليان المفتوح في نهار رمضان للمفطرين تحت صيحات لله أكبر وقد قام صاحب المقهى بإسدال الستار الحديدي للمقهى فتعمد السلفيون سكب بنزين من تحت الستار الحديدي وإشعال النار قصد حرق المقهى بمن فيه من عملة وحرفاء حينها فتح صاحب المقهى الستار لإخراج من فيه فتم الإعتداء عليهم بالسيوف والعصي كما تم رمي نادل المقهى من سطح الطابق الأول وحرق جزء هام من المقهى
وقد إتصل صاحب المقهى بالأمن الذي لم يتمكن من الإقتراب من المقهى بسبب كثرة عدد السلفيين المهاجمين وبقيت سيارة الأمن تنتظرالتعزيزات بعيدا ساعة كاملة حتى هروب المعتدين
ولهذا أؤكد حسب تصريحات منوبي أن ماحدث هو إعتداء إرهابي سافر تحاول الداخلية التغطية عليه و إخراجه بصورة معركة منحرفين
الأستاذ منير بعطور
المحامي لدى التعقيب
روت ندى ناصر التي كانت موجودة بمقهى امين كمون برادس ل”الاخبارية” تفاصيل حادثة الرعب.. وكشفت ان النادل ماهر الخرشاني موجود الان بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس بعد القى به المتشددون من سطح المقهى
وعن تفاصيل الحادثة قالت محدثة الاخبارية ان بداية المداهمة للمقهى كانت من طرف اربعة متشددين اتهموا الحرفاء بالكفر وسط التكبير والوعيد.. وانهالوا على مالك المقهى ضربا.. ولما حاول الحرفاء الدفاع عنه التحق بالمكان عدد اكبر من المتشددين بواسطة عشر سيارات.. وكان اول ماقاموا به هو تهشيم كاميرات المراقبة ،وقد حملوا معهم أسلحة بيضاء وبنزينا
عند هذا الحد التجأت الفتيات الى الاختباء فيما حاول السلفيون احراق المحل بمن فيه