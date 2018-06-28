المحامي الصبِي « الشِّنْتِي » ماهر صماعي يؤلمه أن يدافع عن العميد لطفي براهم ألف محام

نشراليوم الأستاذ حبيب الزمالي ،محامي العميد لطفي براهم، التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك ليرد على زميله المدعو ماهر صماعي
إلى زميلي المحترم
Maher smai
بالحق علاه هكة؟؟ ؟
كان بودّي أن لا أرد على ما كتبت أدناه
ولكنّني أجد نفسي مضطرًّا
زميلي المحترم
1)اذا كنت تملك بمكتبك فاكس فأنا لا أتعامل به
2)أنا أملك جهاز حاسوب وهاتف ذكي وبريد الكتروني
مؤكد أنهما أذكى مني ومنك وهي من صنع اليابان
3)أنت خونتني ولا تعرفني
أنت كذّبت تصريحي بأن أكثر من 1000 محام من كامل الجمهورية عبروا عن استعدادهم للترافع عن المنوب لطفي ابراهم
طيّب
هل تملك كلمة السرّ لبريدي الإلكتروني
هل اطلعت على الرسائل بهاتفي وهاتف منوبي
زميلي المحترم
كان بإمكانك الاتصال بي وتطلب توضيحا وبحكم الزمالة أعطيك أسماء الزملاء وهم أكثر من : 1000
لأنهم من أشراف القطاع
صديقي الكريم
بعض الإرهابيين تطوع للدفاع عنهم أكثر من محام
فما بالك برجل وطني : منوبي
زميلي المحترم
أنت بالتأكيد أصغر مني عمرًا ولكنك أصغر مني خبرة في الحياة
زميلي المحترم
قبل أن تلدك أمك أنا ومنوبي كنا نخدم تونس الغالية
كنا نحترم الجار والفلاح و المعلم والطبيب والمحامي والقاضي والعمدة
لا نتطاول على من هم أكبر منا سنًّا
زميلي المحترم
التخوين مرض نفسي
التخوين في علم النفس يسمى بارانو مانياك
ويعني أن يتعمد المريض تخيل حقيقة ما يقتنع بها ولا يستطيع إقناع الغير بصحتها مما يجعله يُخوّن الناس ولا يُصدّق إلا نفسه
ولكن البرء من هذا المرض غير ممكن علميا الا بالرقية الشرعية والتي لا أؤمن بها لسبب بسيط لأنها من الغيبيات
وأنا أؤمن فقط بالعلم
والآن
أجيب
لماذا خوّنتني وكذّبت تصريحي حول تطوع 1000 محام
التطوع قيمة إنسانية لا علاقة لها بالمادة والميتافيزيقيا
المحاماة عمل إنساني قبل المادة
وأخيرًا وليس آخرًا
أنت حونتني وغايتك ليست لتخويني
مشكلتك مع البدلة التي ارتداها لطفي إبراهم
زي الحرس الوطني هو علم تونس
الإيمان بالاوطان من الإيمان بالاله
اخيرا
الوقت الذي استغرقته انا وانت يستغله اليابانيون في صنع وتركيب روبو
أسوأ أمة أخرجت للناس
أمة إلى الوراء