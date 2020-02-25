المجلس الوطني لقلب تونس يقرر عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ

عقد حزب قلب تونس مساء اليوم، الثلاثاء 25 فيفري 2020، مجلسه الوطني في دورته الثالثة، للحسم في مسألة منح الثقة للحكومة المقترحة، وبعد التداول والنقاشات، يسجّل الحزب استياءه من محاولة المكلّف بتشكيل الحكومة إلغاء الدور الرقابي للمجلس حسب ما جاء في الوثيقة التعاقديّة الممضاة من طرف الائتلاف الحكومي كما يستنكر المسار الإقصائي والانقلابي على شرعية الانتخابات التشريعية الذي توخاه في تشكيل حكومته. ويهمّ حزب قلب تونس أن يتوجّه للرأي العام بما يلي
1 . دعوة الكتلة البرلمانية لعدم منح الثقة للحكومة المقترحة
2 . دعوة الكتلة البرلمانية للقيام بدورها العضوي في المعارضة من أجل أن يكون حزب قلب تونس بديلا للحكم
3 . مصارحة الشعب التونسي بالوضع الكارثي الذي وصلت إليه بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ويتمسك بأولوية محاربة الفقر في البرنامج الحكومي
عاشت تونس، عاشت الجمهوريّة
تونس، في 25 فيفري 2020
عن المجلس الوطني لحزب قلب تونس
بيان