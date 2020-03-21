المجرمون الذين رفع لهم الغنوشي وأذياله شعار رابعة لعنهم الله جميعا إلى يوم الدين

إجرام التنظيم الدولي للإخوان لا حدود له ففي مصر بعد أن طرد المصريون حكم المرشد لم يتوقف هذا التنظيم الإرهابي عن محاولات الإساءة للوطن من ذلك أنه استغل الخطة المصرية لمقاومة الوباء فقام مكتب الإرشاد بالدعوة إلى معاكسة الخطة والنزول إلى الشارع والتجمهر وهو نفس الطلب الذي نشرته قناة الخنزيرة التي دعت المصريين إلى أداء صلاة الجمعة على مذهب قريسة والعفاس في حين منعت قطر صلاة الجماعة والجمعة، هؤلاء المجرمون هم الذين رفع لهم ويرفع الغنوشي وأذياله شعار رابعة لعنهم الله أجمعين إلى يوم الدين
هذا بيانهم الإجرامي فاقرؤوه