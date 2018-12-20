المتظاهرون في السودان يرفعون شعارات تطالب بإسقاط النظام

خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات بمناطق مختلفة في السودان، احتجاجاً على غلاء المعيشة، وندرة بعض السلع
قتل طالب جامعي في احتجاجات على الغلاء في مدينة القضارف السودانية الخميس، بحسب ما قاله عضو برلماني لشبكة بي.بي.سي البريطانية
وقال نائب المنطقة في البرلمان السوداني، مبارك النور، إن الطالب مؤيد أحمد لقي حتفه خلال المظاهرات
ودعا قوات الشرطة إلى عدم استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول وفقا للدستور
كما طالب النور المحتجين بعدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بالاحتجاج السلمي
وأشار النور إلى أن: :الوضع في القضارف أصبح خطرا، وأن الاحتجاجات تطورت إلى إطلاق النار والسرقة، وأضحت خارج نطاق السيطرة
ما هي أسباب الاحتجاجات؟
وكانت المظاهرات قد بدأت في مدينة عطبرة الأربعاء ثم انتشرت إلى القضارف، والعاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى الخميس احتجاجا على الغلاء
وقد ارتفع سعر الخبز في الآونة الأخيرة، وترددت توقعات بارتفاعه أكثر بسبب رفع الدعم الحكومي المتوقع
وأحرق المحتجون عددا من المقار الحكومية والخاصة، من بينها مبني حزب الموتمر الوطني الحاكم
وقال شهود عيان إن المحتجين هتفوا بشعارات تطالب بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير
وقال شهود إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على أكثر من 500 محتج على بعد نحو كيلومتر واحد من قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم الخميس
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام وحمل بعضهم الأعلام السودانية
كما اندلعت احتجاجات اخرى شارك فيها المئات في مدينة دنقلا أقصى شمال البلاد
وعبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن أسفه لمحاولات بعض القوى السياسية – كما يقول – إثارة المعارضة، وتقويض أمن البلاد واستقرارها، وقدرات الشعب، وتخريب الممتلكات
وقال مسؤول الإعلام في الحزب إن حق التعبير عن الرأي يكفله الدستور، لكن التخريب غير مقبول
وقال إن ما فعله بعض المتظاهرين في عطبرة لا يتماشى والتظاهر السلمي
كيف واجهت قوات الأمن الاحتجاجات؟
وكانت قوات الأمن في السودان قد أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين بعد خروج المئات منهم إلى الشوارع في ضواحي مدينة عطبرة الخميس، وهم يهتفون بشعارات معارضة للحكومة، بحسب ما قاله شهود
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المدينة الأربعاء عقب احتجاج المئات على زيادة الأسعار وندرة السلع الأساسية، وأشعل المتظاهرون النيران في مقر الحزب الحاكم في المدينة، بحسب ما قاله مسؤولون في ولاية نهر النيل
وأمرت السلطات بإغلاق المدارس بعد فرض حظر التجول في مدينة عطبرة