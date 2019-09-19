الماضي « النوفمبري » المجيد و المجهول للثورجي قيس سعيد

أكد لنا نواب بالبرلمان التونسي خلال الفترة النيابية (2004/2009) أن الثورجي قيس سعيد ، أستاذ القانون الدستوري و الناجح في الدور الأول للرئاسة ، كان يلقي محاضرات تكوينية بمجلس النواب وكان من المدافعين بشراسة عن التحويرات الدستورية اللاديمقرطية المجحفة التي قام بها الرئيس النوفمبري السابق زين العابدين بن علي ليسمح لنفسه الترشح للرئاسة أكثر من مرة وبدون حدود و ليحصّن نفسه وعائلته ( زوجته و ذرّيته ) من كل محاسبة
وأفادنا أحد النواب أن قريبة عائلية من أقرباء قيس سعيد (يحسن عدم ذكر اسمها) طبيبة أطفال وقد كلفها زين العابدين بن علي بالرعاية الصحية لابنه محمد وأعطاها حقيبة كاتبة الدولة للصحة جزاءا لخدماتها
ماض نوفمبري انقلابي مشرق و مجهول أفدنا به قراءنا