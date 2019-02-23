اللِّي مُوشْ فايِقْ نقُلُّّو رَانَا في مرْحَلْة : يا قَاتِل يا مَقْتُولْ

صباح الخير: كيف العادة تجولت في شوارع الفايسبوك الفجر، باش الصورة تكون اوضح..ومن خلال تعليقات الحداثيين والحداثيات من المعارضة على طرد العنوشي من المكنين وإعدام ارهابيين في مصر.. استنتجت اللي عنّا نخبة ما تضوي كان عالبراني كيف قنديل باب منارة..فبحيث الحال اللي غارقين فيه لن يتغيّر لأنو يرتوي من ماء الفضيلة المثلى..واليوم اللي يصير تقييم وضعنا انطلاقا من واقعنا إيجاو نحكيو.. واللي موش فايق نقلّلو رانا في مرحلة.. » يا قاتل يا مقتول ».. كل واحد الآن يلوّج على مخرج يرتاحلو.. وزايد هذا ما أوتيتم من أحزاب.. وكان ملاتلكم عينكم يالله…واللي تعقد فيه النوارة يطلع قرن خروب..برّا انعتوني كيف الخوانجية بالاستئصالية..لكن ما تنساوش اللي كيفي..كتير كتير…. وموش اليوم باش نعجن فكري من جديد.. ونرى نفسي على حق..وهذه هي الحال التي ستدخلون بها الخمسة سنين القادمة.. هذه النتيجة تدفعني إلى البحث سريعا عن قارب نجاة باش ما نقولش نهار آخر قعدت » نبّر في التراكن ونمروح لغيري..برّا نهاركم زين
الدكتورة نائلة السليني