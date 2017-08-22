اللّبوة التونسية ما عندهاش الوقت باش تتلفّت للجواري والجرذان

صباح الخير
عدّيت جمعة مانيش نتبّع في الأخبار البارح خذيت وقتي وقريت ما لذّ وطاب ملّي تقال على تونس وعلى نساء تونس خاصة بعد خطاب السبسي وقريت الردود على الحملة
ـ أول حاجة: علاش برشه ردود جات بالمصري؟؟؟ اكتبو بالتونسي فهموا والاّ لا يجعلهم باش يفهموا
ـ ثاني حاجة: واحد كيما وجدي غنيم إلّي ـ للتذكيرـ جابتو النهضة وقالنا موتوا بغيضكم ، وإلاّ إلّي يعاير فينا بفيلم بوغدير وبعبد الله ڨـشّ… وغيرهم … بان بالكاشف إلّي قلوبهم ـ الشريفة العفيفية الفايضة تقوى ـ معبيّة على تونس وعلى نساها… وخرّجوا البغض والكره إلّي معشّش فيهم سنين… ما حسّيتش إلّي يستحقوا إجابة على خاطر اللّبوة شادة ثنيتها تصنع في المستحيل… مصممّة… عازمة… تمشي وراسها شامخ وحلمتها في كبر السماء… ما عندهاش الوقت باش تتلفّت للجواري والجرذان
نهاركم أمل وكبرياء
ليلى طوبال