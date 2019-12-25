اللواء المسماري : عبر مطار جربة، المخابرات التركية تنقل إرهابيي « داعش » و « النصرة » من سوريا إلى ليبيا

المخابرات التركية تنقل عناصر تنظيمى « داعش » و »النصرة » الإرهابيين من سوريا إلى بلادنا عبر مطار « جربة » التونسى.. والدولة التونسية الآن تحت سيطرة الإخوان المسلمين
في تصريح لجريدة « الوطن » اتهم اليوم اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، المخابرات التركية بنقل مقاتلين من تنظيم « داعش » و »جبهة النصرة » الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر أحد المطارات التونسية
بالتأكيد تم نقل عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابى و«جبهة النصرة» تم نقلهم من سوريا بواسطة المخابرات التركية والكثير من المقاتلين، وهذا الموضوع خطير جداً، لأن هناك استخداماً لأحد مطارات تونس فى هذا الجانب، وهو مطار «جربة»، حيث يتم إنزال مجموعات إرهابية فى تونس، ويتم نقلهم إلى ليبيا عن طريق الجبل الغربى، ومطارات «مصراتة» و«زوارة» و«معيتيقة» استقبلت أعداداً كبيرة من إرهابيي جبهة النصرة وتنظيم داعش»
وبخصوص إمكانية وجود تواصل مع الدولة التونسية في هذا الخصوص، علق المسماري بأن : « البرلمان التونسي السابق تحدث عن ذلك فى إحدى جلساته، وبأن هناك أحاديث للسياسيين التونسيين عن هذا الأمر بالأرقام » مضيفا قوله : « الدولة التونسية تحت سيطرة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وهم الذين يُسيرون الدولة »، حسب تعبيره