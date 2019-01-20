الكويت يقترح إنشاء صندوق استثمار عربي بـ200 مليون دولار

طرحت الكويت اليوم خلال قمة بيروت الاقتصادية مبادرة من أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، لإنشاء صندوق عربي للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي باحتياطي 200 مليون دولار
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إن الكويت ستساهم بـ50 مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق، فيما أعلنت قطر أنها ستساهم بـ50 مليون أيضا لإنشاء الصندوق المذكور
وعقدت القمة العربية التنموية الاقتصادية صباح اليوم الأحد في بيروت، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني وأمير قطر اللذين حضرا افتتاح القمة شخصيا
غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قاعة القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية متوجها الى مطار رفيق الحريري الدولي
وحسب مصادر إعلامية لبنانية، فإن الشيخ تميم سيتكفل بكافة تكاليف القمة العربية الاقتصادية التنموية، كما سيودع مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني، إضافة إلى تقديمات عينية لعدد من الوزارات