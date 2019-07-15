الكويت تؤكد أن الخلية الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين أقرت بتنفيذ عمليات داخل مصر

قال مجلس الوزراء الكويتي، إنه استمع إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق، خالد الصباح، حول تفاصيل القبض على « خلية إرهابية » تابعة للإخوان المسلمين في البلاد
وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، أنه تم الحديث عن الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، والتي قادت إلى الكشف عن هذه الخلية، حيث أنه من بين أفرادها أشخاص صدرت بحقهم أحكام من قبل القضاء المصري
وأشار البيان إلى أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وبالإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، وتستمر التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الجمعة الماضية، عن ضبط « شبكة إرهابية في البلاد » يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، نفذوا هجمات في مصر وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن
تسليم المطلوبين بالخلية الإرهابية الإخوانية إلى مصر
أوضح خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أن تسليم المطلوبين بالخلية الإرهابية الإخوانية إلى مصر جاء بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، معربا عن أسفه لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت
وأضاف الجارالله وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: التنسيق والتعاون الأمني المصري الكويتي كبير جدا ونشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ
يوجد خلايا وعناصر من الإخوان في دول عربية وأشدهم خطراً الموجودون في قطر
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن أعضاء الخلية الإرهابية الإخوانية، الذين تم توقيفهم مؤخراً في الكويت، خرجوا من مصر قبل صدور الأحكام عليهم، واتجهوا إلى السودان ومن ثم لتركيا، وبعد ذلك إلى الكويت
وأضاف، خلال مداخلة مع قناة « العربية »، الأحد، أن هذه الخلايا تذهب إلى أماكن يوجد فيها تنظيم الإخوان، حيث يتم التستر عليها
اللواء المقرحي قال إنه يوجد خلايا وعناصر من الإخوان في دول عربية وأشدهم خطراً الموجودون في قطر
وشدد خلال مداخلته على أنه : يجب على الإخوة في الكويت أن يأخذوا حذرهم من خلايا الإخوان الإرهابية
وكانت خلية الإخوان التي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، قد عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، وفق ما نقلت صحيفة « الراي » الكويتية عن مصادر أمنية
ووفق الصحيفة، فإن أعضاء الخلية الثمانية، الذين تم ضبطهم تم تسليمهم إلى مصر، بناء على طلب السلطات المصرية
وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة : مَنْ مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم
وحذّرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها : لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية، أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت
المصدر: مجلس الوزراء الكويتي و وكالات