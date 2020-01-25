الكشف عن كمية هامة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة بعمق جبل عرباطة بولاية قفصة

على إثر الأبحاث المجراة على صعيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة مع أحد قادة ما يسمى بـ « أجناد الخلافة » الموالية لتنظيم « داعش » الإرهابي، نجحت مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني في الكشف عن أماكن تعمد العناصر الإرهابية إخفاء كمية هامة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة تمّ طمرها بجبل عرباطة من ولاية قفصة
وللغرض تمّ بعد التنسيق مع مصالح الجيش الوطني وعدد من هياكل الأمن الوطني (وحدات التدخل وإدارتي الشرطة الفنية والعلمية والمركزية لمكافحة الإرهاب) التنقل إلى عمق مرتفعات الجبل المذكور أين أمكن العثور على 96 لغم أرضي جاهز للإستعمال و390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع « كلاشينكوف » ومواد أولية لصنع المتفجرات وكمية من مادة الأمونيتر وبعض الأغراض المختلفة الأخرى : ملابس مستعملة وأوني طبخ
وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المختصة فقد تمّ إتلاف كمية الألغام والأمونيتر التي عُثر عليها بالتفجير على عين المكان من قبل الوحدة العسكرية المختصة في المجال
المصدر : وزارة الداخلية