الكشف عن خليّة تكفيريّة إرهابية من « أبناء » الغنوشي بمعتمدية التضامن

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني 02 مارس معتمديّة التضامن ولاية أريانة يوم 07 أوت 2017 من الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكوّن من ثلاثة (03) عناصر من « أبناء » راشد الخريجي الغنوشي كما يحلو له أن يسمّيَهم
بالتحرّي معهم إثنين منهم إعترفا بتبنيهما للفكر التكفيري وتواصلهم مع عنصر إرهابي قيادي خطير متواجد ضمن تنظيم ما يُسمّى « داعش » الإرهابي كما تمّ العثور بحساباتهم بشبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » على تدوينات وصور ومقاطع فيديو تمجّد تنظيمي « أنصار الشريعة » و « داعش » الإرهابيّين
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني 02 مارس بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » وإدراج عنصر ثالث في الخليّة بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه
عن وزارة الداخلية