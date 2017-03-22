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الكشف عن خليّة إرهابية « داعشية » بقبلي

الكشف عن خليّة إرهابية « داعشية » بقبلي

سياسة, عربي | 22/03/2017 |
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تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقبلي من الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكوّن من ستة عناصر تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة على علاقة بـ 03 عناصر أصيلي tunisie ministere interieur-communiqueالجهة مودعين حاليّا بالسّجن من أجل تورّطهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة

من خلال التحرّيات تبيّن أن أفراد الخليّة يُمجّدون ما يُسمّى بتنظيم « داعش » الإرهابي ويقومون باستقطاب الشبّان لتبني الفكر التكفيري ثمّ تسفيرهم إلى بؤر التوتر للإلتحاق بالجماعات الإرهابيّة

بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقبلي بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنهم الأولى موضوعها « تمجيد التنظيمات الإرهابيّة » والثانية من أجل « التعاطف مع التنظيمات الإرهابيّة » وتمّت إحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس