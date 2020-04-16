الكتلة الوطنية تندد بتواطؤ رئاسة مجلس النواب المفضوح لنشر خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب

على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادنا يهم الكتلة الوطنية إعلام الرأي العام بما يلي
• التنديد الشديد باستغلال مداولات مجلس نواب الشعب وبتواطؤ مفضوح لرئاسة المجلس لنشر خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب
• الاستنكار الشديد لاستغلال مكتب المجلس لتصفية الحسابات السياسية الضيقة وإصدار بيانات تؤسس لعقلية الإقصاء المقيت وسياسة الأمر الواقع في مخالفة صريحة للعمل البرلماني ومبادئ الانتقال الديمقراطي وطبيعة المرحلة الحالية التي تستوجب أكبر قدر من الالتزام بالروح الوطنية لمواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها بلادنا
• دعوة رئاسة مجلس النواب الالتزام بالدور المحدد حسب النظام الداخلي للمجلس والنأي عن سياسة الإقصاء والتفرقة والتوظيف
• استهجان تكرر خطابات الكراهية تجاه رموز الحركة الوطنية وفي مقدمتهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة
• الاستغراب الشديد لرفض بعض المواطنين السماح بدفن ضحايا وباء كورونا واعتباره سلوكا مرفوضا بتاتا ودعوة السلطات والمنظمات للتصدي لمثل هذه الظواهر
عاشت تونس حرة مستقلة
تونس في 16 أفريل2020
حاتم المليكي
رئيس الكتلة الوطنية
بيان الكتلة الوطنية