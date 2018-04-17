القيروان : ترويج المخدرات في خدمة الإسلام الغاضب

تمكنت يوم 16 أفريل 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إلقاء القبض على شخصين أعمارهما 41 و46 سنة قاطنين بالجهة أحدهما عنصر تكفيري( مسلم غاضب على رأي راشد الغنوشي ) ومُفتش عنه لفائدة الإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب للأمن الوطني (شقيقيه بدورهما مفتش عنهما من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي) على متن سيّارة
بتفتيش السيّارة تفتيشا دقيقا أمكن حجز عدد 20 كلغ من مخدّر القنب الهندي « زطلة » ومبلغ مالي من العملة التونسيّة قدره 200 دينار ومبلغ من العملة الأجنبيّة قدره 100 « أورو » متأتية من عائدات الإتجار بالمخدّرات
بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم