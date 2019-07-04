القيادي الإخواني لطفي زيتون يًقِرّ بأن نُخَبًا حزبية حاولت الإلتفاف على الدستور للقفز على السلطة في أعلى هرمها

كتب منذ حين القيادي الإخواني النهضاوي ، لطفي زيتون ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
تهرول مختلف الكتل البرلمانية لانتخاب المحكمة الدستورية على عجل بعد الاحداث التي شهدتها البلاد والبرلمان اثر الوعكة الصحية التي المت بالسيد رئيس الجمهورية شفاه الله. لا نرجو لهذه المساعي المستعحلة الا كل نجاح
منذ ثلاث سنوات وانا انبه الى خطورة غياب مؤسسة المحكمة الدستورية باعتبارها عمود خيمة النظام السياسي الذي انتجه دستورا كان كاتبوه مهمومين بتحصيل اوسع ما يمكن من الاصوات كما كانوا مهمومين بتفكيك سلطة نظام رئاسوي انتج ديكتاتورية طويلة ولكنهم سقطوا في انتاج نظام هجين شبه شبه قسم السلطة التنفيذية وهمش السلطة التشريعية وحرمها من الموارد وصعب الى ما يقرب الاستحالة تكوين الهيئات المستقلة الضرورية لسير مرافق الدولة وعلى راسها المحكمة الدستورية
قوبلت دعواتي المتكررة بانتخاب المحكمة والتخلي عن الشروط الايديولوجية المجحفة بالرفض حينا وبالاستهزاء احيانا ووصفت بسببها بالتغريد خارج السرب من بعض المتطرفين
عندما صرحت قبل سنة ان اجراء الانتخابات في ظل غياب المحكمة الدستورية مدعاة للتشكيك في نزاهتها ناهيك عن خطر حدوث شغور في اعلى هرم السلطة تجد البلاد نفسها بسبب غياب هذه المحكمة في ضياع وفراغ دستوريين، وهذا ما حصل في يوم الخميس الماضي من مشهد برلماني يمثل وصمة عار في جبين الانتقال الديموقراطي والنموذج التونسي: رئيس مسجى في وضع صحي حرج ونخب حزبية تحاول استباق ملك الموت والالتفاف على الدستور للقفز على السلطة في اعلى هرمها. ولولا ان حفت الالطاف الخفية ببلادنا ووقفت مؤسسات الدولة العتيدة وعلى راسها المؤسسة العسكرية التي اشرفت على علاج وحماية رأس الدولة برئاسة رجل دولة متجرد من الانتماءات صديق للجميع أثبت مرة أخرى تجرده ووطنيته ورصانته
المحكمة الدستورية هي العمود الفقري للنظام السياسي وهي تقوم حسب الدستور على
1. مراقبة دستورية تعديل الدستور، الفصل 120
2. مراقبة دستورية المعاهدات، الفصل 120
3. مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، الفصل 120
4. مراقبة دستورية القوانين، الفصل 120
5. مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الفصل 120
6. البت في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الفصل 101
7. البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية، الفصل 80
8. إعفاء رئيس الجمهورية، الفصل 88
9. إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، الفصل 84
10. تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية حالة الشغور النهائي وفي حالة حل المجلس، الفصل 85
بينما تختص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فقط بمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين وقد زادت دعوات البعض من النواب والقيادات السياسية الى تغيير القانون وتمكينها من كل صلاحيات المحكمة الدستورية المشهد خطورة وقتامة نرجو ان تزول بعودة المسار الدستوري الى سكته من خلال افراز المحكمة والمضي الى الانتخابات في اجالها الدستورية